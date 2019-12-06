У Миколаєві евакуювали усі школи через “замінування”

У Миколаєві евакуювали дітей з усіх шкіл через анонімне повідомлення про замінування.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«Так, вранці 6 грудня надійшло анонімне повідомлення про замінування усіх шкіл міста Миколаєва. Дітей евакуювали, оперативні служби все перевірили, жодних загроз не виявлено. Зараз навчальний процес потроху відновлюється», - сказали у поліції.

Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня надійшло анонімне повідомлення про замінування усіх дитсадків Миколаєва. З них довелося евакуювати дітей. Під час перевірки у цих закладах вибухівки не виявлено.