У Дніпрі через “замінування” евакуювали 10 шкіл

У Дніпрі третій день поспіль невідомі надсилають повідомлення про замінування шкіл. Цього разу інформацію перевіряють за 10 адресами навчальних закладів.

Про це повідомив Дніпровський відділ поліції у Facebook.

«Поліція перевіряє інформацію за фактом мінування 10 шкіл. 28 листопада близько 9.40 до поліції надійшло повідомлення про те, що на електрону адресу УСБУ в Дніпропетровській області надійшов лист про ймовірне виникнення вибухів у приміщеннях шкіл №№ 7, 17, 29, 33, 69, 118, 121, 145, 147 та гімназії №3 в м. Дніпрі. На місцях події працюють поліцейські та вибухотехніки. Проводиться перевірка», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 26 листопада, після дев’ятої години ранку на електронну адресу МНС надійшло повідомлення про замінування будівель трьох комунальних закладів освіти міської ради Дніпра. У СЗШ №29, СШ № 118 та СЗШ № 121 учнів та працівників евакуювали, освітній процес був призупинений.

27 листопада близько 10.30 до Індустріального відділення поліції надійшло повідомлення про замінування трьох шкіл та гімназії в м. Дніпрі - школи №3 (вулиця Гулі Корольової, 14-Б), №121 (вулиця Гулі Корольової, 14-Г) і № 17 (вулиця Смоленська, 1) та №29 (вулиця Батумська, 64).

Інформація виявилася неправдивою, в усіх випадках вибухових предметів не виявили.