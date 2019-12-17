В Австрії на Різдво готували серію терактів - ЗМІ

Австрійська влада заявила, що їй вдалося попередити змову з метою здійснення серії терористичних атак, включаючи вибух бомби на одному з різдвяних ринків у Відні.

Про це повідомляє The Local Austria із посиланням на місцеві ЗМІ.

«У змові брали участь троє людей, в тому числі головний підозрюваний - 24-річний чоловік, який підтримував ідеологію терористичної організації "Ісламська держава"», - йдеться у повідомленні.

Вважається, що чоловік планував напад на різдвяний ярмарок перед собором Святого Штефана в центрі Відня у період між Різдвом і Новим роком.

Іншими можливими цілями були Зальцбург, а також міста в Німеччині, Франції та Люксембурзі.

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За словами анонімного джерела, організатор вже відбуває термін у в'язниці після двох спроб потрапити в Сирію і приєднатися до "ІДІЛ". Проте, він міг підтримувати зв'язок зі своїми спільниками по мобільному телефону - всупереч тюремним правилам. Частиною змови також був план його втечі.

Два інших підозрюваних у віці 25 і 31 року були взяті під варту наприкінці минулого тижня. Всі вони є етнічними чеченцями.