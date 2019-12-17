Німеччина додатково набере 7 тисяч поліцейських для боротьби з тероризмом

Влада Німеччини затвердила план боротьби з тероризмом та екстремізмом, який, зокрема, передбачає, створення 600 нових посад для співробітників органів безпеки.

Про це заявив міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер 17 грудня на пресконференції в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Німеччині мешкає щонайменше 12 тис осіб, які потенційно готові до правого насильства", - сказав Зеегофер. Та додав, що влада затвердила план боротьби з правим тероризмом і екстремізмом, який, зокрема, передбачає, створення 600 нових посад для співробітників органів безпеки.

Керівник Федеральної кримінальної поліції Гольгер Мюнх уточнив, що, за оцінками його відомства, потенційно готових до насильства нараховується 12 700 осіб, за 48 з яких кримінальна поліція наразі веде постійне спостереження та тримає на контролі ще 126. Він додав, що поліція наступного року поповниться 7 тисячами новими співробітниками, а також повідомив, що в Берліні у листопаді створено відділ по боротьбі з ісламістським тероризмом.

Президент відомства з захисту Конституції (контррозвідки) Томас Гандельванг зі свого боку зауважив, що спецслужби ФРН "досягли успіхів у галузі боротьби з ісламським тероризмом", підкріпивши це аргументом, що за останні 2 роки не відбулося "жодного успішного теракту в Німеччині".