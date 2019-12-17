Брюссель може використати досвід Brexit у відносинах із сусідами — євродепутат

Нова співпраця між ЄС та Великобританією після Brexit може дати Євросоюзу щось на зразок орієнтації для інших сусідів щодо яких є зацікавленість у тісних зв’язках.

Про це у вівторок у Страсбурзі під час прес-конференції в ході пленарного засідання Європарламенту заявив керівник політичної групи Європейської Народної Партії Манфред Вебер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми жалкуємо з приводу того, що Великобританія виходить (з ЄС), але ми поважаємо це рішення. Ми хочемо мати стабільні взаємини з нашими британськими друзями. Ймовірно, нова співпраця між ЄС та Великобританією може дати нам щось на зразок орієнтації для інших сусідів, країн у нашому сусідстві, які не хочуть приєднатися до Європейського Союзу, але ми маємо зацікавленість у тісних зв’язках з ними", - сказав Вебер.

Він зауважив, що формування нових тісних стосунків між ЄС і Великобританією може стати рольовою моделлю для майбутнього, яким чином Євросоюз будуватиме відносини із власним сусідством.

"Тримаючи у розумі трагізм цієї ситуації (Brexit) та її негативний вплив, варто винести з неї нові можливості, певну визначеність для наших людей та для нашого бізнесу", - додав лідер однієї з найбільш впливових політичних груп Європарламенту.

Він зауважив, що протягом січня-лютого найбільш важливою справою для ЄС буде відпрацювання нової торговельної угоди з Великобританією, для чого Єврокомісія має отримати відповідний мандат. За словами Вебера, після Brexit Великобританія може отримати доступ до внутрішнього спільного ринку ЄС лише за умови поваги до стандартів і умов Євросоюзу, що гарантують права європейського бізнесу та споживачів.

Фото: Європарламент