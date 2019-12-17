Франція оштрафувала Bloomberg на €5 мільйонів за фейк

Французький регулятор фінансових ринків (AMF) оштрафував американську компанію Bloomberg на 5 мільйонів євро за поширення у 2016 році інформації на основі підробленого пресрелізу французької будівельної компанії Vinci, що призвело до падіння її акцій на 18%.

Про це повідомляє RFI.

Управління з фінансових ринків Франції (Autorite des Marches Financiers, AMF) повідомило, що агентство Bloomberg розповсюджує "інформацію, про яку повинно було знати, що вона помилкова". AMF зазначило, що Bloomberg не дотримується журналістської етики, "оскільки перед публікацією не проводилася перевірка інформації".

У пресрелізі, розісланому шахраями журналістам у листопаді 2016 року, йшлося про те, що Vinci звільнила свого фінансового директора Крістіана Лабейрі та переглядає свої фінансові показники після виявлення помилок у звітності. Після цього повідомлення акції Vinci впали на 18%.

Через пів години після виходу фейкової заяви шахраї надіслали спростування, створивши ще більш заплутану ситуацію, перш ніж Vinci видав офіційне спростування.

Серед ЗМІ, які опублікували фейкову заяву, був Bloomberg.

Реліз було розіслано журналістам із вигаданої адреси електронної пошти, він містив посилання на сайт, що імітував справжній сайт компанії.

Як зазначається, фейкова заява Vinci майже не відрізнялася від звичайного пресрелізу групи, але була розміщена на так званому дзеркальному сайті.

У свою чергу агентство повідомило, що має намір оскаржити рішення регулятора.

"Bloomberg News стало однією з жертв витонченого обману… Нам шкода, що AMF не знайшло й не покарало винуватців обманної схеми, натомість вирішивши покарати інформаційне агентство, яке робило все можливе для того, щоб повідомити інформацію, яка здавалася гідною висвітлення", - йдеться у заяві агентства.