"Детектор медіа" проти кримінальної відповідальності за фейки у ЗМІ

Громадська організація “Детектор медіа” виступає проти введення кримінальної відповідальності за поширення дезінформації.

Про це голова організації Наталія Лігачова заявила під час круглого столу в Укрінформі.

"Наша громадська організація, ми категорично проти кримінальної відповідальності. Ми готові підтримати дуже високі штрафи, тому що ми виступаємо якраз за протидію дезінформації, ми розуміємо, що це дуже складна і надважлива проблема", - зазначила вона.

Лігачова відмітила, що наразі навряд чи проблема з поширенням фейків у ЗМі зможе вирішитись на рівні лише саморегуляції.

"Ми за посилення регулятора. Однак, кримінальна відповідальність в таких чутливих сферах може мати зворотній ефект. Хоча і розробники законопроєкту підкреслюють, що мова йтиме не про конкретних журналістів, а саме про топ-менеджерів", - зауважила експерт.

Вона також додала, що у криміналізації відповідальності за фейки "небезпеки видається більше, ніж користі".

Анатолій Максимчук

Раніше перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук в ефірі "Українського радіо" повідомив, що у законопроєкті щодо протидії дезінформації закладаються принципи, що унеможливлять використання його для тиску на медіа.

Як повідомлялося, раніше міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський у коментарі Укрінформу спрогнозував, що законопроєкт щодо протидії дезінформації може бути внесений до Верховної Ради у грудні.

Згідно з цим проєктом, передбачатиметься запровадження посади омбудсмена з питань інформації, який протидіятиме дезінформації; посилення відповідальності за поширення журналістами фейків, а також створення самоврядної організації, яка розробить для працівників ЗМІ рекомендації щодо професійних стандартів та етики і слідкуватиме за їх дотриманням, а тако захищатиме медійників.