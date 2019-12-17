Трамп обіцяє "дати раду" КНДР, якщо та розроблює заборонену зброю

Сполучені Штати уважно стежать за зусиллями Північної Кореї розробити нові види озброєнь та готові діяти у відповідь в разі, якщо вони з'являться.

Про це заявив у понеділок президент США Дональда Трамп під час зустрічі з губернаторами в Білому домі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я буду розчарований, якщо (в Північній Кореї – ред.) щось розробляється, і, якщо це так, ми дамо цьому раду", - заявив глава Білого дому.

При цьому він підкреслив, що Сполучені Штати "уважно стежать" за ситуацією, причому в кількох місцях не території КНДР.

Президент США виступив з такою позицією на тлі заяв Північної Кореї, про готовність поновити ядерну та ракетну програми, якщо офіційний Вашингтон не пом'якшить позицію в переговорах щодо денуклеаризації. При цьому Пхеньян обіцяв навіть "різдвяний подарунок" для США.

У КНДР хочуть отримати поетапне послаблення санкцій, натомість позиція США полягає в тому, що для скасування економічного тиску Північна Корея повинна провести повний процес ядерного роззброєння з можливістю перевірки міжнародними спостерігачами.

Тим часом, диктаторський режим у КНДР підтримують Росія і Китай, які виступають в ООН з ініціативою зняти частину санкцій з Північної Кореї для покращення рівня життя мирних громадян.

Фото: White House, Shealah Craighead