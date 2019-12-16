У Вашингтоні назвали вимоги Пхеньяна "ворожими і невиправданими"

Високопоставлений представник США на переговорах з Північною Кореєю Стівен Бігун назвав вимоги Пхеньяна «ворожими і невиправданими».

Про це повідомляє AFP.

«Викликає жаль той факт, що тон цих заяв щодо Сполучених Штатів, Республіки Корея, Японії і наших європейських друзів був таким ворожим, негативним і таким невиправданим», - сказав він.

Як відомо, КНДР встановила дедлайн до кінця року, з вимогою щоб Вашингтон запропонував Пхеньяну нові поступки в переговорах з денуклеаризації, які зайшли у глухий кут після провалу саміту в Ханої в лютому.

В останні тижні Пхеньян випустив серію ще більш різких заяв, і спеціальний представник США Стівен Бігун заявив журналістам у Сеулі: «Ми їх чули».

За словами Бігуна, США «повністю усвідомлюють, що Північна Корея може в майбутньому провести серйозну провокацію», і «ці дії щонайменше будуть найбільш марними в досягненні міцного миру на Корейському півострові», - додав він.

Безпосередньо звертаючись до «наших колег в Північній Кореї», Бігун продовжив: «Нам пора виконувати свою роботу. Давайте зробимо це. Ми тут, і ви знаєте, як з нами зв'язатися».