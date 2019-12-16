Звіт про втручання РФ у британські вибори можуть розкривати пів року - ЗМІ
Про це повідомляє Independent.
“Новий керівник Комітету з питань розвідки й безпеки та його члени будуть номіновані прем'єр-міністром після консультацій з лідером опозиції та затверджені парламентом. Цей процес може розтягнутися на кілька тижнів”, - йдеться у повідомленні.
За словами нинішнього керівника комітету Домініка Гріва, саме оприлюднення може відбутися не раніше квітня.
Зазначається, що минулого разу процес призначення нового керівника комітету розтягнувся на майже шість місяців.
Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон дав дозвіл на публікацію звіту про можливе втручання Російської Федерації у виборчу кампанію.
Як повідомлялося, в уряді Великої Британії визнали можливість втручання Російської Федерації у виборчу кампанію після опублікованих опозицією нібито планів уряду щодо Національної служби охорони здоров'я Британії (NHS).