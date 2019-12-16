Звіт про втручання РФ у британські вибори можуть розкривати пів року - ЗМІ

Процес оприлюднення звіту про можливе втручання Російської Федерації у виборчу кампанію у Великій Британії може розтягтися до шести місяців через обрання нового керівника Комітету з питань розвідки й безпеки Палати громад британського пардаменту.

Про це повідомляє Independent.

“Новий керівник Комітету з питань розвідки й безпеки та його члени будуть номіновані прем'єр-міністром після консультацій з лідером опозиції та затверджені парламентом. Цей процес може розтягнутися на кілька тижнів”, - йдеться у повідомленні.

За словами нинішнього керівника комітету Домініка Гріва, саме оприлюднення може відбутися не раніше квітня.

Зазначається, що минулого разу процес призначення нового керівника комітету розтягнувся на майже шість місяців.

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Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон дав дозвіл на публікацію звіту про можливе втручання Російської Федерації у виборчу кампанію.

Як повідомлялося, в уряді Великої Британії визнали можливість втручання Російської Федерації у виборчу кампанію після опублікованих опозицією нібито планів уряду щодо Національної служби охорони здоров'я Британії (NHS).