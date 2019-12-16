Джонсон дозволив оприлюднити звіт про можливе втручання РФ у британські вибори

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон дав дозвіл на публікацію звіту про можливе втручання Російської Федерації у виборчу кампанію після перемоги на позачергових парламентських виборах.

Про це повідомляє Independent.

«Борис Джонсон дав дозвіл на публікацію суперечливого звіту щодо передбачуваного втручання Росії в політику Великобританії», - йдеться у повідомленні.

Британський уряд заблокував оприлюднення офіційних документів перед позачерговими парламентськими виборами 12 грудня.

Раніше в уряді Великої Британії визнали можливість втручання Російської Федерації у виборчу кампанію після опублікованих опозицією нібито планів уряду щодо Національної служби охорони здоров'я Британії (NHS).

Також речник прем’єра Британії заявив, що Джонсон у п’ятницю, 20 грудня, представить британським депутатам законопроєкт по Brexit, повідомляє AFP у Twitter.

Так, прем'єр Великобританії раніше пообіцяв прискорити затвердження парламентом угоди про вихід з Європейського союзу (Brexit) і почати вкладати гроші в охорону здоров'я, освіту і поліцейську діяльність.