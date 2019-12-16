Туреччина не збирається виходити з НАТО - міністр оборони

Позиція Анкари щодо членства в НАТО залишається незмінною, на неї не впливає співпраця з іншими країнами.

Про це на 19-му формі "Доха" у столиці Катару заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, передає Анадолу.

"Відповідаючи на запитання голови Мюнхенській конференції з безпеки Вольфганга Ішингера про придбання російських ЗРК С-400 в контексті ролі Туреччини в НАТО, Акар сказав, що Анкара зберігає відданість місії НАТО", - йдеться в повідомленні.

Турецький міністр підкреслив: "Ми поки ще залишаємося в НАТО і нікуди не виходимо. Позиція Анкари щодо членства у військово-політичному блоці залишається незмінною".

За словами Акара, Туреччина як надійний і важливий член НАТО продовжить виконувати завдання у складі альянсу.

"Курс на співпрацю з іншими країнами жодним чином не є альтернативою НАТО чи зближенню з ЄС", - заявив глава оборонного відомства Туреччини.

Як повідомлялося, Туреччина і Росія 2017 року уклали контракт на постачання систем С-400 на суму 2,5 млрд доларів. У липні 2019-го до Туреччини надійшли перші компоненти ЗРК. У середині вересня стало відомо про постачання останніх компонентів другої батареї. Введення комплексів в експлуатацію заплановано на квітень 2020 року.

11 листопада радник Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О'Браєн заявив, що США можуть запровадити санкції проти Туреччини за угоду про купівлю у Росії С-400.

Фото: АА