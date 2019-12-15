Кремль відреагував на слова Пристайка про миротворців ООН на Донбасі

Київ поки формально не висував ніяких нових ініціатив щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.

Про це ТАСС заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи слова глави МЗС України Вадима Пристайка про те, що Київ може повернутися до ідеї введення контингенту ООН в тимчасово окуповані райони Донбасу.

"Поки формально ніяких нових ініціатив не висловлювалося", - сказав Пєсков у відповідь на запитання, як Москва поставилася б до такої пропозиції Києва.

Як повідомлялося, 14 грудня Пристайко в ефірі телеканалу "Україна" заявив, що Київ може повернутися до ідеї введення контингенту ООН на тимчасово окуповані території Донбасу, якщо керівництво України визнає, що врегулювання на базі Мінських угод не приносить результатів. За словами міністра, він готовий дати відповідну рекомендацію президенту Володимиру Зеленському.