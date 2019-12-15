Макрон не погрожував Варшаві через "Зелену угоду" - посол Франції

Польські ЗМІ хибно подали трактування слів президента Франції Еммануеля Макрона під час нещодавнього саміту ЄС у Брюсселі щодо його заяви з приводу неприєднання Польщі до "Зеленої угоди".

Про це йдеться в заяві посла Франції у Польщі Фредеріка Білле.

"13 грудня ряд польських ЗМІ повідомили, що під час пресконференції після завершення Європейської ради Макрон погрожував Польщі виключенням з механізмів фінансової солідарності ЄС, якщо вона не приєднається до мети досягнути кліматичної нейтральності в 2050 році. Необхідно спростувати помилки і узагальнення тих публікацій, аби розв’язати усі непорозуміння",- написав посол Франції.

За його словами, щодо мети кліматичної нейтральності Макрон просто пояснював значення рішень Європейської ради і "нікому не погрожував".

Як зазначив Білле, під час пресконференції Макрон зауважив, що усі країни підтримують мету кліматичної нейтральності, за винятком Польщі, яка визнала, що потребує більше часу й отримала додатковий час, аби до червня підтвердити, чи прагнутиме до цього на національному рівні. Президент пояснив, що це рішення жодним чином не уповільнює введення в дію "Зеленої угоди" і "навіть якби Польща остаточно не підтвердила своєї участі у прагненні до цієї мети, то сама б залишила себе поза рамками європейських механізмів, зокрема фінансової солідарності".

Посол Франції у Польщі зауважив, що Макрон у своїх висловлюваннях хотів сказати польському прем’єру, що Франція підтримує фонд справедливої трансформації і країни, які стартують до мети досягнення кліматичної нейтральності з гірших позицій. Відтак без європейської солідарності ЄС втрачатиме час у питаннях досягнення кліматичної нейтральності.

Як інформувало агентство, кілька днів тому під час саміту ЄС у Брюсселі лідери країн Спільноти підтримали запропонований Єврокомісією амбітний план перетворення Європи на перший кліматично-нейтральний континент до 2050 року. Окрему думку з цього приводу мала Польща, яка утрималася від підписання "Зеленої угоди". Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що рішення саміту ЄС є позитивними для Польщі, воно з одного боку зобов’язує країну до дій, а з іншого – дає поле до маневру. Він також висловив сподівання, що значна частина коштів фонду справедливої трансформації у розмірі 100 млрд євро піде на енергетичну трансформацію в РП таким чином, щоб вона стала "безпечна й економічно корисна".