Шотландія вимагатиме нового референдуму про незалежність, щоб залишитися в ЄС
Про це повідомляє Mirror.
"Нікола Стерджен оголосила, що SNP (Шотландська національна партія - ред.) подасть офіційну заявку на проведення нового референдуму про незалежність Шотландії наступного тижня", - йдеться у повідомленні.
За результатами виборів SNP здобуває 48 з 59 місць у регіональному парламенті Шотландії.
Як зазначає Стерджен, вибори показали значну підтримку ідеї збереження Шотландії у складі ЄС, а також наявність передумов для нового референдуму про її незалежність.
"Тепер очевидно, що переважна більшість людей у Шотландії хоче залишитися у Євросоюзі. Ми можемо посісти своє місце як рівноправний партнер з нашими найближчими друзями у Великій Британії та всій Європі". - завила Стерджен.
Як повідомлялося, Консервативна партія Великої Британії на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном перемогла на позачергових виборах та виборола переконливу більшість у Палаті громад.