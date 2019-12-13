Президент Європарламенту сподівається, що після виборів Британія зможе ратифікувати Brexit

Президент Європарламенту Девід Сассолі привітав прем’єр-міністра Великобританії із результатами виборів, які відбулися вчора, та висловив сподівання, що вони відкриють шлях до погодження угоди з ЄС щодо Brexit.

Відповідну заяву Девіда Сассоли оприлюднена на сайті Європейського Парламенту.

«Я вітаю Бориса Джонсона з успіхом під час вчорашнього голосування. Зараз ми очікуємо, що новий парламент Великобританії швидко ухвалить угоду з ЄС, що дозволить провести впорядкований Brexit до 31 січня 2020 року. Щойно вона буде ухвалена стороною Великобританії, Європейський Парламент буде готовий провести голосування (щодо угоди) у січні», - йдеться у заяві.

Девід Сассолі зауважив також, що європейська сторона зберігатиме пильність в контексті імплементації домовленостей, особливо в тому, що стосується забезпечення прав громадян ЄС, що проживають у Великобританії, і британців, які мешкають в інших країнах ЄС.

«Європейський парламент сподівається на дуже близькі майбутні відносини між ЄС і Великобританією, та буде продовжувати діяти відповідально на етапі переговорної фази, з повагою до основоположних цінностей та принципів нашого Союзу, та твердо відстоюючи інтереси європейських громадян та держав», - наголосив Президент Європарламенту.