Брюссель одразу після Brexit почне домовлятися з Лондоном, як жити далі

Європейська Рада підтвердила намір забезпечити впорядкований вихід Великої Британії з Європейського Союзу та доручила Єврокомісії розпочати переговори щодо відносин між ЄС і цією країною відразу після формального завершення процедури Brexit.

Висновки саміту ЄС з цього приводу оприлюднені на сайті Європейської Ради.

«Європейська Рада підтверджує власні зобов’язання щодо впорядкованого виходу на основі Угоди про вихід, та закликає до її вчасної ратифікації та ефективної імплементації. Європейська Рада підтвердила бажання встановити якомога тісніші відносини з Великою Британією у майбутньому, відповідно до Політичної декларації та вже погоджених рекомендацій… У цьому зв’язку Європейська Рада запрошує Єврокомісію представити раді проєкт широкого мандату (для переговорів) щодо майбутніх відносин з Британією негайно після її виходу», - йдеться у підсумковому документі Європейського саміту.

При цьому глави держав та урядів країн ЄС привітали рішення Єврокомісії перепризначити головного переговірника Мішеля Барньє для проведення переговорів щодо майбутніх відносин між ЄС і Великою Британією.

Європейська Рада уважно слідкуватиме за цими переговорами, та надаватиме, за необхідністю, подальші загальні політичні рекомендації.

Як повідомлялося, 12 грудня у Великій Британії пройшли позачергові парламентські вибори, в який переконливу перемогу здобула Консервативна партія на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Консерватори отримали у Палаті громад переконливу більшість.