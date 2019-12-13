Джонсон: Brexit відбудеться без жодних "якщо"

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що після перемоги на виборах матиме змогу здійснити Brexit без жодних "якщо", "але" та референдуму.

Про це повідомляє Sky News.

"Я покладу край всім цим нісенітницям, ми зробимо Brexit вчасно до 31 січня. Ніяких якщо, ніяких але, ніяких можливо", - сказав Джонсон.

Голова британського уряду зазначив, що "політики змарнували останні три з половиною роки на суперечки щодо Brexit, але ці вибори показали, що реалізувати Brexit зараз є незаперечним, непереборним рішенням британського народу".

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Як повідомлялося, Консервативна партія на чолі з головою уряду Британії Борисом Джонсоном перемогла на позачергових виборах та отримала переконливу більшість у Палаті громад. Переговори щодо Brexit тривали три роки, зрештою їх продовжили ще на рік. Офіційною датою виходу Великої Британії з ЄС наразі є 31 січня 2020 року.