Зеленський привітав Джонсона з перемогою консерваторів на виборах

Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з перемогою його Консервативної партії на парламентських виборах.

Про це він зазначив на своїй сторінці у Twitter.

"Щиро вітаю Бориса Джонсона з перемогою! У цей ключовий період для Великої Британії ми бажаємо благополуччя нашим британським друзям і союзникам. Готовий працювати разом на благо наших народів, а також миру та процвітання у Європі", - наголосив Зеленський.

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Як повідомлялося, Консервативна партія на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном перемогла на позачергових виборах і отримала переконливу більшість у Палаті громад.