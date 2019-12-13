Партія Джонсона упевнено перемогла на виборах

Консервативна партія на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном перемогла на позачергових виборах і отримала переконливу більшість у Палаті громад.

Про це повідомляє BBC.

"Ми отримали потужний мандат втілити Brexit", - заявив Джонсон у промові після перемоги в окрузі. Він пообіцяв "об'єднати країну і зосередити увагу на пріоритетах британського народу".

Після офіційного встановлення результату в 637 округах Консервативна партія покращила свій результат на 46 місць й має 355 голоси. Натомість їхні головні конкуренти — Лейбористська партія — втратили 58 місць й мають всього 202 голосів.

Ліберально-демократична партія отримала 10 (-1) мандатів, а Шотландська національна партія - 48 (+13).

Читайте також: Лідер британських лейбористів йде у відставку

Усі 650 депутатів Палати громад у Британії обираються в одномандатних округах в один тур. Для перемоги вистачає переваги хоча б в один голос.

Фото: PA