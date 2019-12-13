Лідер британських лейбористів йде у відставку

Джеремі Корбін має намір піти у відставку з поста лідера Лейбористської партії Великої Британії.

Про це він заявив рано вранці в п'ятницю, пояснивши, що на нових виборах не виступатиме головним кандидатом від своєї партії, повідомляє DW.

"Це, очевидно, дуже сумна ніч", - зазначив Корбін, маючи на увазі перші дані підрахунку голосів на позачергових виборах до Палати громад британського парламенту.

Водночас він додав, що збирається брати участь у консультаціях про майбутнє лейбористів.

Як повідомляв Укрінформ, оприлюднені після закриття дільниць дані екзит-полу свідчать про рішучу перемогу на парламентських виборах у Великій Британії Консервативної партії Бориса Джонсона.

На основі проведених на більше як 140 дільницях опитувань, екзит-поли дали Консервативній партії прем'єр-міністра Бориса Джонсона 368 мандатів у 650-місцевій палаті громад, а основній опозиційній Лейбористській партії - 191 мандат.