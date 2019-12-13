Консерватори вибороли більшість у Великобританії - дані екзит-полів

Оприлюдненні після закриття дільниць дані екзит-полу свідчать про рішучу перемогу на парламентських виборах у Великобританії Консервативної партії Бориса Джонсона.

Про це пише Xinhua.

“На основі проведених на понад 140 дільницях опитувань, екзит-поли дали Консервативній партії прем’єр-міністра Бориса Джонсона 368 мандатів у 650-місній палаті громад, а основній опозиційній Лейбористській партії - 191 мандат”, - повідомляє Xinhua.

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Якщо ці дані виявляться точними, консерватори матимуть велику більшість у парламенті.

“Цього буде достатньо, аби дати Джонсону необхідну йому більшість для організації виходу Великобританії із ЄС 31 січня 2020 року”, - йдеться у матеріалі.

Усього в опитуванні для екзит-полу взяло участь понад 20 тисяч виборців.

Xinhua зауважує, що рішуча перемога Джонсона буде співставною із результатом легендарної Маргарет Тетчер у 1987 році. Такі результати також означатимуть найгірший показник Лейбористської партії з початку 1980-их.