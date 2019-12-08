Джонсон хоче зробити три категорії робочих віз у Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв запровадити у країні три категорії робочих віз, якщо його Консервативна партія здобуде перемогу на виборах 12 грудня.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Консерватори оголосили, що вони будуть розподіляти бали за низкою різних критеріїв, які фактично поділяють людей на три категорії в рамках нової системи», - йдеться в повідомленні.

У разі перемоги Консервативної партії її лідер, чинний прем'єр-міністр країни Борис Джонсон пообіцяв розробити підхід до контролю за імміграцією на основі системи балів, яка розіб'є одержувачів робочих віз на три категорії.

Під першу категорію, так званий «прискорений прийом», потраплять підприємці, інвестори, генії стартапів і всі, хто потенційно сприятиме зростанню економіки країни.

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До другої категорії потраплять кваліфіковані працівники, які отримали пропозицію про роботу у Великій Британії, а до третьої увійдуть ті, хто приїжджає до країни «за галузевим принципом» - некваліфіковані робітники для виконання короткострокових робіт.

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори у Великій Британії відбудуться в четвер, 12 грудня.