В уряді Великої Британії визнали можливість втручання Російської Федерації у виборчу кампанію після опублікованих опозицією нібито планів уряду щодо Національної служби охорони здоров'я Британії (NHS).

Про це повідомляє Independent.

"Міністр-консерватор заявила, що "ми, очевидно, повинні бути занепокоєні з приводу можливого втручання РФ у парламентські вибори", - йдеться у повідомленні.

Коментуючи історію з інформацією з соціальної мережі Reddit, міністр Нікі Морган заявила, що "добре, що ми дізналися про це заздалегідь".

Ці слова міністра стосуються заяви лідера опозиційної партії Лейбористів Джеремі Корбіна щодо таємних планів уряду Джонсона "продати" Національну службу охорони здоров'я Британії (NHS) приватним американським компаніям.

Йдеться про документи з подробицями торговельних переговорів між Британією та США після Brexit, які раніше опублікував лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін.

Лідер лейбористів заявив, що за планом консервативного уряду Джонсона NHS буде "розпродано", додавши: "Уряд намагався приховати це, і сьогодні це було викрито".

Соціальна мережа Reddit, на якій були опубліковані скандальні документи про можливість часткового продажу Національної служби охорони здоров'я Британії (NHS) приватним американським компаніям, заявляє, що їх публікація має російський слід.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори пройдуть у Великій Британії 12 грудня, а вихід країни з ЄС було відтерміновано до 31 січня 2020 року.