У витоку закритих документів уряду Британії знайшли російський слід - ЗМІ

Соціальна мережа Reddit, на якій були опубліковані скандальні документи про можливість часткового продажу Національної служби охорони здоров'я Британії (NHS) приватним американським компаніям, заявляє, що їх публікація має російський слід.

Про це повідомляє Inews.

"Скандальні документи щодо NHS (Національної служби охорони здоров'я - ред.), які оприлюднив Джеремі Корбін у виборчій агітації за Лейбористську партію, мають російське походження, виявила соцмережа Reddit", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про документи з подробицями торгових переговорів між Британією та США після Brexit, які раніше опублікував лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін.

Зазначається, що Корбін оприлюднив документи ще 27 листопада, щоб отримати перевагу над консерваторами перед виборами 12 грудня. Проте самі документи були розміщені на Reddit більше ніж за місяць до виступу Корбіна. Це викликало чимало запитань: яким чином вони потрапили на сайт і чому їх не помітили раніше.

"Ці документи розкривають змову проти нашої служби охорони здоров'я. І, звичайно, ні уряд Британії, ні уряд США не підтвердили їх автентичності. Наше оприлюднення їх журналістам було вочевидь в інтересах суспільства", - заявили лейбористи.

Соціальна мережа Reddit вважає, що ці документи з'явилися як "частина кампанії дезінформації, яку почали у Росії".

Reddit заявляє, що існує "схема координації" між російською операцією, що отримала назву "Вторинна інфекція" (Secondary Infektion), розкритою Facebook раніше цього року, та обліковими записами, які мережа заборонила.

Повідомлення Reddit не містить ніяких подробиць про докази, що лежать в основі таких висновків. Але в ньому сказано, що група підозрілих акаунтів "дає нам важливе пояснення щодо витоку британських документів, який нещодавно стався, а також дає уявлення про те, як противники змінюють свою тактику".