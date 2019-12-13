Штати та Китай можуть підписати торговельну угоду вже сьогодні — ЗМІ

У п'ятницю, 13 грудня, представник США Роберт Лайтхайзер і китайський посол у Вашингтоні Цуй Тянькай можуть підписати перший етап торговельної угоди.

Про це пише видання Politico.

"Текст угоди може бути офіційно підписаний у п'ятницю посланником Китаю в Вашингтоні Цуй Тянькай", - заявило джерело видання.

Як повідомляє Bloomberg, завдяки підписанню угоди 15 грудня не будуть введені нові американські мита на китайські товари вартістю 160 мільярдів доларів.

Раніше президент США Дональд Трамп теж зазначив, що США та Китай близькі до підписання угоди.

"Ми дуже близькі до великої угоди з Китаєм. Вони цього хочуть, і ми теж!", - заявив Трамп.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Як повідомлялося, за президентства Трампа Сполучені Штати кілька разів підвищували митні тарифи на китайську продукцію. Китай вдався до заходів у відповідь, що призвело до загострення "торговельної війни" між двома найбільшими економіками світу.

МВФ, Світовий банк та інші міжнародні фінансові інституції неодноразово звертали увагу на загострення торговельних відносин між США і Китаєм як на чинник, що негативно впливає на зростання світової економіки.

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Пізніше представники Китаю та США домовилися про поетапне скасування введених мит.

За словами речника Міністерства комерції КНР Гао Фенга, обидві сторони дуже близькі до домовленості щодо "першої фази" торговельної угоди.