Штати та Китай можуть підписати торговельну угоду вже сьогодні — ЗМІ

Про це пише видання Politico.

"Текст угоди може бути офіційно підписаний у п'ятницю посланником Китаю в Вашингтоні Цуй Тянькай", - заявило джерело видання.

Як повідомляє Bloomberg, завдяки підписанню угоди 15 грудня не будуть введені нові американські мита на китайські товари вартістю 160 мільярдів доларів.

Раніше президент США Дональд Трамп теж зазначив, що США та Китай близькі до підписання угоди.

"Ми дуже близькі до великої угоди з Китаєм. Вони цього хочуть, і ми теж!", - заявив Трамп.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!