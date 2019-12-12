Трамп анонсував “велику угоду” з Китаєм

Президент США Дональд Трамп стверджує, що підписання торгівельної угоди з Китаєм “дуже близько”.

Про це він написав у Twitter.

"Дуже близько підходимо до великої угоди з Китаєм. Вони цього хочуть, ми теж", - зазначає Трамп.

Минулого тижня він заявив, що у нього немає крайнього терміну для досягнення торгівельної угоди з Китаєм, однак, імовірно, краще почекати завершення президентських виборів 2020 року.

Як повідомлялося, за президентства Трампа Сполучені Штати кілька разів підвищували митні тарифи на китайську продукцію. Китай вдався до заходів у відповідь, що призвело до загострення "торгівельної війни" між двома найбільшими економіками світу.

МВФ, Світовий банк та інші міжнародні фінансові інституції неодноразово звертали увагу на загострення торгівельних відносин між США і Китаєм як на чинник, що негативно впливає на зростання світової економіки.

Однак пізніше представники Китаю та США домовилися про поетапне скасування введених мит.

За словами речника Міністерства комерції КНР Гао Фенга, обидві сторони дуже близькі до домовленості щодо "першої фази" торгівельної угоди.