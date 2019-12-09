Китай хоче за три роки відмовитися від іноземних комп’ютерів

Уряд КНР наказав до 2023 року повністю відмовитися від використання у державних установах і громадських організаціях комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, створеного за межами країни.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Financial Times.

"Китай наказав вилучити всю іноземну комп’ютерну техніку та програмне забезпечення з урядових офісів та державних установ протягом трьох років", - йдеться у публікації.

Як зазначається, урядова директива, ймовірно, може завдати удару для американських транснаціональних компаній, таких як HP, Dell та Microsoft. Замість них планується використовувати техніку китайської компанії Lenovo.

За оцінками експертів, заміні на вітчизняні китайські еквіваленти підлягають понад 20-30 млн електронних пристроїв. Однак даний процес буде відбуватися поступово: за 2020 рік планується замінити близько 30% комп’ютерів іноземного виробництва, у 2021 році — близько 50%, а у 2022 — решту 20%.

Такий захід є частиною великої урядової кампанії, націленої на розвиток вітчизняних комп’ютерних технологій та ослаблення залежності від іноземних, в тому числі на тлі заборони відомствам США використовувати обладнання, виробленого китайськими компаніями Huawei і ZTE.

Як повідомлялося, Huawei була витіснена з американського ринку, а уряди Австралії і Нової Зеландії заборонили компанії будувати мережі 5G через побоювання, що вона може бути використана Пекіном для здійснення шпигунської діяльності.

У самій компанії неодноразово заявляли, що китайська влада не має ніякого впливу на ухвалення рішень у Huawei.