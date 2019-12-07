Трамп закликав Світовий банк зупинити видачу кредитів для Китаю

Трамп закликав Світовий банк зупинити видачу кредитів для Китаю

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп закликав Світовий банк припинити видавати Китаю кредити.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Чому Світовий банк позичає гроші Китаю? У Китаю грошей досить, а якщо грошей не вистачає, вони їх створюють. Зупиніться!" — йдеться у твіті.

Читайте також: Китай застеріг Канаду від накладення санкцій через протести у Гонконгу

Як раніше повідомляло агентство, Китай призупинив видачу дозволів на візити військових суден та літаків США до Гонконгу та запровадив санкції проти американських неурядових організацій (НУО) – через тиждень після того, як президент США Дональд Трамп підписав закон, що стосується цього міста.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-