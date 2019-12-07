Трамп закликав Світовий банк зупинити видачу кредитів для Китаю

Президент США Дональд Трамп закликав Світовий банк припинити видавати Китаю кредити.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Чому Світовий банк позичає гроші Китаю? У Китаю грошей досить, а якщо грошей не вистачає, вони їх створюють. Зупиніться!" — йдеться у твіті.

Why is the World Bank loaning money to China? Can this be possible? China has plenty of money, and if they don’t, they create it. STOP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019

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Як раніше повідомляло агентство, Китай призупинив видачу дозволів на візити військових суден та літаків США до Гонконгу та запровадив санкції проти американських неурядових організацій (НУО) – через тиждень після того, як президент США Дональд Трамп підписав закон, що стосується цього міста.