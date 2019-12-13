Сенат затвердив Джона Саллівана наступним послом США в Росії

Нинішній заступник держсекретаря США Джон Салліван успішно пройшов процедуру затвердження у верхній палаті США на посаді посла в Москві.

Голосування в Сенаті відбулося в четвер, повідомило американське видання The New York Times.

"Сенат у четвер затвердив номінованого президентом Трампом Джона Саллівана на посаду посла Сполучених Штатів у Росії, який стане наступником Джона Хантсмана-молодшого, що подав у відставку в серпні після турбулентного терміну із санкціями проти Москви та розслідуванням щодо втручання Кремля у вибори", - зазначається в повідомленні.

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Джон Салліван, який поки що обіймає посаду заступника держсекретаря США, є близьким союзником Майкла Помпео, пише газета. Сенат підтримав його кандидатуру більшістю голосів – 70 проти 22.

Як звертає увагу NYT, зараз робота посла США в Москві вимагає делікатного підходу. Це пов'язане, з одного боку, із запитаннями до зв'язків Дональда Трампа з росіянами, а з іншого - його зусиллями зблизити відносини з Путіним попри агресивну поведінку Росії.

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Джон Салліван має великий досвід роботи у сфері права та працював у двох попередніх адміністраціях, однак зовсім невеликий бекграунд дипломатичних зв'язків із росіянами, пише газета. Перебуваючи на посаді заступника держсекретаря США, Салліван очолював діалог щодо протистояння тероризму з РФ. Крім того, він керував американською делегацією в липні, яка вела переговори з Росією в Женеві по широкому колу питань безпеки.