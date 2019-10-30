Кандидат на посаду посла США в Росії протистоятиме підривній діяльності Москви

Заступник держсекретаря США Джон Салліван, який може очолити дипломатичну місію США в Москві, наголосив, що протистоятиме зусиллям Кремля у підриві демократії в країнах Заходу, а також порушенні Росією суверенітету сусідніх країн.

Про це дипломат заявив у середу на слуханнях у Сенаті США щодо затвердження його кандидатури на посаді посла, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я буду невблаганно протистояти російським зусиллям щодо втручання у вибори в США, порушення суверенітету України та Грузії, а також підривної діяльності, яка погіршила наші відносини до такого низького рівня довіри", - наголосив американський чиновник.

Водночас він зауважив, що продовжить підтримувати діалог з російським урядом щодо контртероризму та контролю над озброєнням, а також щодо денуклеаризації Корейського півострова, пошуку мирного вирішення конфлікту в Афганістані, Сирії та багатьох інших питань.

Салліван також запевнив комітет, що "невтомно захищатиме американських громадян, які живуть у Росії та подорожують до РФ", у тому числі представників бізнесу, науковців, спортсменів, туристів та всіх американців. У цьому зв'язку він пообіцяв докласти всіх зусиль для звільнення американця Пола Вілана.

Як повідомляв Укрінформ, посол США в Росії Джон Ганстман у жовтні завершив свою дворічну каденцію в Москві та повернувся до США.