Зросла кількість жертв стрілянини у чеській лікарні

Загинула важко поранена жертва стрілянини в чеській лікарні 10 грудня, в результаті чого загальна кількість загиблих зросла до семи.

Про це повідомляє NBC.

"Число загиблих в результаті стрілянини в лікарні у Чеської Республіки в четвер зросла до семи", - йдеться в повідомленні.

Сталося це після того, як через два дні після нападу в лікарні померла смертельно поранена жінка.

Двоє поранених, які залишилися, перебувають у стабільному стані.

Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня в лікарні в чеському місті Острава невідомий відкрив стрілянину. На момент повідомлення загинули шість осіб. Стрілець, чиї мотиви поки не відомі, покінчив із собою.

Фото: Фото: @PolicieCZ