У Чехії сталася стрілянина у лікарні, шестеро загиблих
Про це повідомляє поліція міста.
«Поліція отримала повідомлення про стрілянину в лікарні в Остраві Поруб’є. Зараз на місці діє поліція. Людей евакуювали. На місці події четверо загиблих та двоє серйозно поранених. Поліція інтенсивно розшукує винного», - йдеться у дописі.
Пізніше стало відомо про те, що двоє поранених померли.
Правоохоронці опублікували фото підозрюваного та звернулися до громадськості про співпрацю.
Інцидент стався близько сьомої ранку в травматологічній клініці амбулаторії університетської лікарні.
Прем'єр-міністр Андрій Бабіш контактує з міністром внутрішніх справ, керівництвом поліції та директором лікарні.
«Це величезна трагедія. І те, що навіть неможливо уявити в Чехії. В історії не було таких випадків», - заявив міністр охорони здоров'я Адам Войтех.
«Поліція робить усе можливе, щоб вирішити ситуацію», - запевнив міністр внутрішніх справ Ян Гамачек.
Через напад по всій країні посилюють безпеку. Правоохоронці закликали громадян "бути максимально обережними".
Деталі інциденту з’ясовуються.
Фото: @PolicieCZ