У Чехії сталася стрілянина у лікарні, шестеро загиблих

У лікарні в чеському місті Острава в результаті стрілянини, яку вчинив невідомий, загинуло шестеро людей.

Про це повідомляє поліція міста.

«Поліція отримала повідомлення про стрілянину в лікарні в Остраві Поруб’є. Зараз на місці діє поліція. Людей евакуювали. На місці події четверо загиблих та двоє серйозно поранених. Поліція інтенсивно розшукує винного», - йдеться у дописі.

Пізніше стало відомо про те, що двоє поранених померли.

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Правоохоронці опублікували фото підозрюваного та звернулися до громадськості про співпрацю.

Інцидент стався близько сьомої ранку в травматологічній клініці амбулаторії університетської лікарні.

Прем'єр-міністр Андрій Бабіш контактує з міністром внутрішніх справ, керівництвом поліції та директором лікарні.

«Це величезна трагедія. І те, що навіть неможливо уявити в Чехії. В історії не було таких випадків», - заявив міністр охорони здоров'я Адам Войтех.

«Поліція робить усе можливе, щоб вирішити ситуацію», - запевнив міністр внутрішніх справ Ян Гамачек.

Через напад по всій країні посилюють безпеку. Правоохоронці закликали громадян "бути максимально обережними".

Деталі інциденту з’ясовуються.

Фото: @PolicieCZ