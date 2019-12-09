Стрілянину на військовій базі у Флориді ФБР розцінює як теракт

ФБР розцінює стрілянину на авіабазі ВМС США у Флориді як акт тероризму і з'ясовує, чи були у нападника спільники.

Про це інформує DW.

«Слідчі розцінюють напад 21-річного курсанта із Саудівської Аравії Мухаммеда аль-Шамрані, який зчинив стрілянину на території авіабази ВМС США в місті Пенсакола у штаті Флорида, як акт тероризму. Про це в неділю, 8 грудня, повідомила спеціальний агент Федерального бюро розслідувань Рейчел Рохас», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за словами Рохас, лейтенант Королівських військово-повітряних сил Саудівської Аравії відкрив вогонь з пістолета, придбаного легально.

"Наша головна мета - встановити, чи діяв нападник сам, а чи був частиною більшої мережі", - підкреслила агент ФБР.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 6 грудня, на авіабазі ВМС США в Пенсаколі, штат Флорида, сталася стрілянина, внаслідок якої загинули три особи. Нападник був застрелений поліцейськими.

Згодом стало відомо, що у зв'язку з інцидентом було затримано для допиту шістьох громадян Саудівської Аравії.

Фото: Patrick Nichols