Після стрілянини на американській базі ВМС затримали шістьох саудівців

Шестеро громадян Саудівської Аравії були затримані для допиту після стрілянини на авіабазі ВМС США у Пенсаколі.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на високопосадовця.

"Шестеро громадян Саудівської Аравії були затримані для допиту у п'ятницю біля військово-морської бази у місті Пенсакола, штат Флорида, після того, як саудівський нападник вчинив стрілянину, вбивши трьох людей, перш ніж його застрелили поліцейські", - йдеться у повідомленні.

ФБР поки не повідомляє особистість стрілка. Проте джерело Fox News ідентифікувало його як Мохаммеда Саїда Альшамрані, який вивчає авіацію у закладі, де відбулася стрілянина.

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Як повідомлялося, у п’ятницю, 6 грудня, на авіабазі ВМС США у Пенсаколі, штат Флорида, сталася стрілянина, унаслідок інциденту загинули четверо людей, декілька осіб поранені.

Фото: Patrick Nichols