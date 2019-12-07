Після стрілянини на американській базі ВМС затримали шістьох саудівців

Після стрілянини на американській базі ВМС затримали шістьох саудівців

Укрінформ
Шестеро громадян Саудівської Аравії були затримані для допиту після стрілянини на авіабазі ВМС США у Пенсаколі.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на високопосадовця.

"Шестеро громадян Саудівської Аравії були затримані для допиту у п'ятницю біля військово-морської бази у місті Пенсакола, штат Флорида, після того, як саудівський нападник вчинив стрілянину, вбивши трьох людей, перш ніж його застрелили поліцейські", - йдеться у повідомленні.

ФБР поки не повідомляє особистість стрілка. Проте джерело Fox News ідентифікувало його як Мохаммеда Саїда Альшамрані, який вивчає авіацію у закладі, де відбулася стрілянина.

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Як повідомлялося, у п’ятницю, 6 грудня, на авіабазі ВМС США у Пенсаколі, штат Флорида, сталася стрілянина, унаслідок інциденту загинули четверо людей, декілька осіб поранені.

Фото: Patrick Nichols

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