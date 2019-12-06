Кількість жертв стрілянини на авіабазі ВМС США зросла до 4

Кількість загиблих у результаті стрілянини на авіабазі ВМС США у Пенсаколі, штат Флорида, зросла до 4 осіб.

Про це повідомляє AP.

"У п'ятницю вранці стрілець відкрив вогонь у навчальному корпусі на військово-морській базі у Пенсаколі, внаслідок чого четверо людей загинули, включаючи нападника, ще декілька зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.

Це вже друга стрілянина на базі військово-морського флоту США протягом цього тижня, надзвичайна подія викликала масштабну реакцію правоохоронних органів та закриття бази.

Вісім людей були доставлені до бабтистської лікарні у Пенсаколі, один з пацієнтів помер у лікарні.

Раніше повідомлялося про двох загиблих унаслідок стрілянини.