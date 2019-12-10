Чоловік, який вбив шістьох людей у чеській лікарні, застрелився

Підозрюваний, який влаштував у лікарні в чеському місті Острава стрілянину, в результаті якої загинуло шестеро людей, застрелився.

Про це повідомила пресслужба чеської поліції у Twitter.

«Маємо винного у стрілянині. 42-річний чоловік вистрелив собі в голову до прибуття поліції, він мертвий», - йдеться у дописі.

У поліції додали, що нині встановлюють особу підозрюваного.

На місці пригоди перебуває віцепрем'єр Ян Гамачек.

За даними ЗМІ, чоловік, який стріляв у приймальні університетської лікарні, відчував себе серйозно хворим і стверджував, що ніхто не хоче його лікувати. Цтірад В. працював будівельним техніком. Останні тижні він перебував на лікарняному.

Як повідомив у Twitter посол України в Чехії Євген Перебийніс, за попередньою інформацією, громадян України серед загиблих і постраждалих немає.

Раніше стало відомо, що в лікарні в чеському місті Острава в результаті стрілянини, яку вчинив невідомий, загинуло шестеро людей.

Фото: @PolicieCZ