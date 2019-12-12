Трамп підписав указ про боротьбу з антисемітизм у навчальних закладах

Президент США Дональд Трамп підписав у середу указ, спрямований на боротьбу з антисемітизмом у навчальних закладах.

Про це повідомляє The Hill.

Підписання відбулося під час зустрічі в Білому домі з приводу наближення свята Хануки.

Указ, за словами видання, визначає іудаїзм як етнічну, а не лише як релігійну групу, що надає Міністерству освіти ширші повноваження щодо реагування на випадки антисемітизму в коледжах відповідно до закону про громадянські права 1964 року.

"Це наш посил до університетів: якщо ви хочете мати величезну кількість федеральних грошей, які ви отримуєте щороку, то повинні відкинути антисемітизм", - цитує The Hill Трампа.

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Указ використовує визначення антисемітизму, прийняте Міжнародним альянсом пам'яті жертв Голокосту, відповідно до якого певна критика Ізраїлю також вважається антисемітським проявом.

Однак, за інформацією видання, це викликає занепокоєння, зокрема й серед євреїв — тих, хто вважає, що покарання за критику Ізраїлю порушуватиме право на свободу слова.

"Цей указ призначений не так для боротьби з антисемітизмом, як для негативного впливу на свободу слова та протидії критикам Ізраїлю в навчальних закладах", - заявив президент єврейської інформаційної групи лівого спрямування Джеремі Бен-Амі.

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За його словами, основним джерелом антисемітизму в країні є не навчальні заклади, а крайні праві.