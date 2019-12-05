На єврейському кладовищі у Франції розписали свастикою понад сотню могил
Укрінформ
На єврейському кладовищі у місті Вестгоффен під Страсбургом свастикою та антисемітськими графіті розписали 107 могил.
Про це повідомляє CNN.
"Це загрозливий акт актом антисемітизму, за який зловмисники буде покарано", - заявив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер, який і помітив свастику та графіті на могилах під час відвідин кладовища.
У свою чергу президент Франції Еммануель Макрон заявив, що влада боротиметься з антисемітськими злочинами.
"Антисемітизм - це злочин, і ми будемо боротися з ним, у Вестгоффені та будь-де", - підкреслив Макрон.
Фото: CNN