На єврейському кладовищі у Франції розписали свастикою понад сотню могил

На єврейському кладовищі у Франції розписали свастикою понад сотню могил

Укрінформ
На єврейському кладовищі у місті Вестгоффен під Страсбургом свастикою та антисемітськими графіті розписали 107 могил.

Про це повідомляє CNN.

"Це загрозливий акт актом антисемітизму, за який зловмисники буде покарано", - заявив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер, який і помітив свастику та графіті на могилах під час відвідин кладовища.

У свою чергу президент Франції Еммануель Макрон заявив, що влада боротиметься з антисемітськими злочинами.

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"Антисемітизм - це злочин, і ми будемо боротися з ним, у Вестгоффені та будь-де", -  підкреслив Макрон.

Фото: CNN

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