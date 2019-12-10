Монархісти Австрії запросили на свій конгрес ватажка російських неонацистів

Австрійські монархісти запросили до Відня Станіслава Воробйова - лідера неофашистського "Русского имперского движения" – організації, причетної до відправлення бойовиків на Донбас.

На цей факт звернув увагу у Facebook лектор Віденського університету, автор книжки "Чорне танго. Росія і західні крайні праві" Антон Шеховцов.

"9 листопада 2019 року у Відні монархістський "Чорно-жовтий альянс" (Die Monarchisten - Schwarz-Gelbe Allianz) провів ІІ Конгрес європейських монархістів у Parkhotel Schönbrunn. Участь у конгресі брав Станіслав Воробйов, лідер російського фашистського "Русского имперского движения", - йдеться у повідомленні.

Дослідник радикальних правих рухів зазначив, що "Русское имперское движение" ("РИД") відоме своєю підтримкою незаконних збройних формувань на Донбасі, фінансовою допомогою шведським неонацистам з Nordic Resistance, а також створенням разом із кремлівською партією "Родина" міжнародного альянсу західних і російських неофашистів. Крім того, у серпні 2016 року "РИД" організувало воєнізований табір "Партизан", де тренувалися, зокрема, шведські неонацисти Антон Тулін та Віктор Мелін, які згодом здійснили теракт у Гетеборзі.

Шеховцов також опублікував фотографію із заходу у Відні, на якій поруч із Воробйовим стоїть голова "Чорно-жовтого альянсу" Ніколь Фара.

У коментарі кореспонденту Укрінформу Шеховцов зазначив, що це – перший офіційний контакт між "РИД" та австрійськими монархістами, як і перша участь лідера російської неофашистської організації у такому заході.

"Чорно-жовтий альянс" обстоює відновлення Австро-Угорської імперії. Вони періодично проводять заходи, куди запрошують зазвичай представників тих країн, які раніше входили до її складу. Програма заходу, судячи з тієї частини, яку я бачив, є доволі мейнстрімною для монархічних кіл Австрії та тих країн, які раніше входили в Австро-Угорщину. Але, по-моєму, це вперше, коли на такому заході присутній лідер російської неофашистської організації. І це перший офіційний контакт "РИД" з австрійськими монархістами", - заявив експерт.

Шеховцов висловив подив, що ватажок російської неофашистської організації, у таборі якої тренувалися терористи з Гетеборга, вільно пересувається країнами Євросоюзу. Крім того, всередині "РИД" було створено підгрупу "Імперський легіон", що займалася відправкою "добровольців" на Донбас для участі у війні проти України.

"Це доволі дивна ситуація. Адже доведено, у тому числі правосуддям Швеції, що двоє з трьох шведських неонацистів, які брали участь в організації терактів в Гетеборзі, проходили тренування в парамілітарному таборі "Партизан" під Санкт-Петербургом у 2016 році. Дивно, що ця організація не потрапила в якісь санкційні списки - чи принаймні її лідери", - прокоментував Шеховцов запитання про те, як Воробйов міг вільно приїхати у Відень.

Експерт також звернув увагу на те, що "РИД"не є забороненою в Росії організацією і, вочевидь, має підтримку наближеними до влади людей: "У самій Росії організація не є забороненою. Очевидно, що вона, грубо кажучи,"кришується" людьми, які близькі до влади. Я б не сказав, що ці люди її створили. Але вони є такими собі "корисними фашистами", яких не чіпають… Вони є зручними, вони відряджали "добровольців" на Донбас. І їх ніхто не чіпає в РФ, вони функціонують цілком вільно".

Лідер "Русского имперского движения" Станіслав Воробйов, окрім іншого, відомий своїми антисемітськими висловлюваннями, що викликає ще більший подив щодо його візиту до Австрії, влада якої проводить запеклу боротьбу з антисемітизмом.

"Це - неофашистська організація. Зрозуміло, що там буде і антисемітизм, і расизм, як і антикомунізм", - резюмував Шеховцов, припустивши, що австрійські організатори "може просто не знали, кого вони запросили".