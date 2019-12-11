Комітет Сенату США схвалив санкції проти Туреччини
Про це повідомляє у Twitter Вірменська асамблея США.
"Вірменська Асамблея Америки аплодує Комітету Сенату з закордонних справ за його схвалення голосуванням 18 проти 4 американських санкцій проти Туреччини за військове вторгнення на північний схід Сирії. Наступний крок — затвердження санкцій повним складом сенату", - йдеться у дописі.
Як відомо, більшість членів Палати представників Конгресу США проголосували за пакет санкцій проти Туреччини через агресію у Сирії. Документ підтримали 176 республіканців, і лише 15 однопартійців Трампа виступили проти. Тепер документ має пройти процедуру затвердження у Сенаті. Якщо підтримка Сенатом законодавчої ініціативи перевищить дві третини голосів, як це відбулося у Палаті представників, президент не зможе накласти вето на проголосований проєкт закону.