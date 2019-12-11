Туреччина погрожує закрити свої військові бази для США у разі санкцій

У разі введення санкцій щодо Туреччини з боку США, Анкара може підняти питання експлуатації Вашингтоном військових баз на своїй територій.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу під час спілкування в ефірі телеканалу A Haber.

"Членам Конгресу США варто усвідомити, що Анкарі неможливо нав’язати чужу волю… Йтиме мова про Інджирлік, про Кюреджік, про все йтиме мова", - додав Чавушоглу.

Як відомо, на початку грудня сенатор-республіканець Ліндсі Грем і його колега демократ Кріс Ван Голлен звернулися з офіційним листом до держсекретаря Майкла Помпео із закликом запровадити санкції проти Туреччини за купівлю російських ЗРК С-400.

Конгрес США торік ухвалив (а президент підписав) закон CAATSA (Акт протидії противникам Америки). Він передбачає, в тому числі, санкції проти тих, хто веде бізнес із підприємствами оборонної промисловості Росії.