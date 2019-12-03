Американські сенатори вимагають санкцій проти Туреччини через С-400

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем і його колега демократ Кріс Ван Голлен звернулися з офіційним листом до держсекретаря Майкла Помпео із закликом запровадити санкції проти Туреччини за купівлю російських ЗРК С-400.

Про це повідомляє The Hill.

"Настав час застосувати закон. Якщо цього не зробити, це стане жахливим сигналом для інших країн, що вони можуть нехтувати законами США без наслідків", - заявили в листі американські законодавці.

Сенатори нагадали Помпео його ж таки заяви про те, що купівля Туреччиною в Росії зенітно-ракетних комплексів С-400 спричинить американські санкції: "Зокрема, ви наголошували, що закон передбачає санкції".

При цьому Грем і Ван Голлен зазначили, що мають намір дотримуватися законодавства й вимагати цього від адміністрації США. "Ви мали рацію, коли ви зробили цю заяву", - наголошується в листі.

Нагадаємо, Конгрес США торік ухвалив (а президент підписав) закон CAATSA (Акт протидії противникам Америки). Він передбачає, в тому числі, санкції проти тих, хто веде бізнес із підприємствами оборонної промисловості Росії