США чітко попередили Туреччину не вводити в дію російські С-400
З такою заявою виступив у вівторок у Вашингтоні державний секретар США Майкл Помпео, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Так, це непокоїть нас", - зауважив глава Держдепартаменту у відповідь на прохання прокоментувати позицію США щодо початку турецькою стороною тестування російських систем ППО С-400, які недавно поставила Москва.
"Ми дали дуже чітко зрозуміти турецькому уряду наше бажання, щоби вони припинили процес введення в оперативну готовність збройних систем С-400", - підкреслив державний секретар США.
Водночас, Помпео повідомив, що процес комунікацій з турецькою стороною триває.
"Ми все ще намагаємось розібратися в цій справі", - підкреслив держсекретар США.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня міністр оборони Туреччини завив, що Анкара переводить російські комплекси С-400 на бойове чергування, а турецькі фахівці продовжують свою підготовку в Росії.
Крім того, міністр заявив, що Туреччина працює над тим, щоби поєднати роботу російських комплексів ППО та американських новітніх літаків F-35, проти чого категорично проти виступають США.