США чітко попередили Туреччину не вводити в дію російські С-400

Сполучені Штати Америки виступають категорично проти введення в експлуатацію в Туреччині російських комплексів протиповітряної оборони С-400 та вже чітко заявили про це в переговорах з Анкарою.

З такою заявою виступив у вівторок у Вашингтоні державний секретар США Майкл Помпео, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Так, це непокоїть нас", - зауважив глава Держдепартаменту у відповідь на прохання прокоментувати позицію США щодо початку турецькою стороною тестування російських систем ППО С-400, які недавно поставила Москва.

"Ми дали дуже чітко зрозуміти турецькому уряду наше бажання, щоби вони припинили процес введення в оперативну готовність збройних систем С-400", - підкреслив державний секретар США.

Водночас, Помпео повідомив, що процес комунікацій з турецькою стороною триває.

"Ми все ще намагаємось розібратися в цій справі", - підкреслив держсекретар США.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня міністр оборони Туреччини завив, що Анкара переводить російські комплекси С-400 на бойове чергування, а турецькі фахівці продовжують свою підготовку в Росії.

Крім того, міністр заявив, що Туреччина працює над тим, щоби поєднати роботу російських комплексів ППО та американських новітніх літаків F-35, проти чого категорично проти виступають США.