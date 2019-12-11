Трамп обіцяє негайно підписати оборонний бюджет з $300 мільйонами для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий негайно ухвалити проєкт бюджету на оборонні потреби країни, який зараз розглядається в Сенаті і передбачає оборонну підтримку Україні та санкції проти російських газопроводів.

Про це глава Білого дому заявив на офіційній Twitter-сторінці.

"Оце так! Усі наші пріоритети були реалізовані в остаточній версії закону про бюджетні асигнування на національну оборону: збільшення фінансування наших військ, перебудова наших військ, компенсація декретних відпусток, прикордонна безпека та космічні сили! Конгрес, не зволікайте з цим більше! Я підпишу цей історичний оборонний законопроєкт негайно!"- написав глава Білого дому.

Раніше стало відомо, що проєкт закону про фінансування оборонних потреб США також передбачає $300 млн допомоги українській армії. Крім того, був доданий розділ, який запроваджує на законодавчому рівні санкції проти російського проєкту газопроводу "Північний потік – 2", а також проєкту "Турецький потік".

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Документ також містить положення, спрямовані на подолання потенційних загроз з боку Китаю, включаючи необхідність надання звітів про закордонні інвестиції Китаю, а також його військові відносини з Росією.

Очікується, що проєкт оборонного бюджету США 11 грудня затвердить Сенат, після чого його узгоджена версія (на основі проголосованих проєктів у нижній і верхній палатах Конгресу) буде відправлена на підпис президенту США.

Фото: The White House