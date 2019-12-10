Конгрес США погодив оборонний бюджет, що передбачає виділення $300 мільйонів Україні

У Конгресі США погодили оборонний бюджет на 2020 рік на суму 738 мільярдів доларів, в який закладено зокрема виділення 300 мільйонів доларів на потреби української армії.

Про це повідомляє The New York Times.

«Закон про бюджетні асигнування на національну оборону (NDAA) також підтверджує виділення $300 мільйонів на фінансування Ініціативи з надання сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони», - йдеться у повідомленні.

Крім того, Конгрес США заклав до військового бюджету на 2020 рік введення санкцій щодо російської енергетики. Зокрема, обмеження будуть введені в зв'язку з будівництвом трубопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік».

Також наголошується на необхідності заборонити поставки в Туреччину літаків F-35 у зв'язку з купівлею Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Документ також містить низку положень, спрямованих на подолання потенційних загроз з боку Китаю, включаючи необхідність надання звітів про закордонні інвестиції Китаю та його військові відносини з Росією.

Очікується, що він буде прийнятий до кінця 2019 року. У разі схвалення Конгресом, документ буде переданий на підпис президенту США.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп в проєкті бюджету на 2021 фінансовий рік пропонує виділити щонайменше 250 млн доларів на військову допомогу Україні, в тому числі, на придбання протитанкових ракет Javelin.