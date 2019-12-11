Берлін виступає проти американських санкцій щодо Nord Stream 2

У Берліні подовжують виступати проти американських санкцій, спрямованих проти компаній, залучених до будівництва газопроводу Nord Stream 2.

Про це в середу на брифінгу в Берліні заявила речниця Міністерства економіки та енергетики ФРН Беате Барон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наше принципове ставлення до екстериторіальних санкцій відомо: ми їх відкидаємо», - заявила Барон.

При цьому вона закликала дочекатися до остаточних висновків і рішень, оскільки зараз, за її словами, рішення ще не прийняте.

Берлін, сказала речниця, уважно слідкує за ситуацією в США та за дебатами, які ведуться з цього приводу в парламенті.

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Як повідомлялося, американський Конгрес підтримав для винесення на остаточний розгляд проєкт оборонного бюджету США на 2020 рік, у якому пропонується запровадження санкцій щодо осіб і компаній, пов’язаних із прокладанням газпромівських трубопроводів в обхід України. Офіційний Берлін з самого початку, коли в США тільки почали говорити про можливість уведення санкцій, виступив різко проти, заявивши, що не сприймає ідею "екстериторіальних санкцій".