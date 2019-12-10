У Празі горів музей середньовіччя під відкритим небом

У Празі в ніч на вівторок горіли корпуси середньовічних будинків, у яких розташований музей.

Про це повідомляє пожежна охорона чеської столиці.

V Řeporyjích v noci hořel dřevěný skanzen. U požáru zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči. Plameny zachvátily tři dřevěné stavby v plném rozsahu. Požár se podařilo dostat pod kontrolu za třicet minut, dohašování trvalo až do 3:48 hodin. Příčina požáru se vyšetřuje. pic.twitter.com/Yb211QnEXD — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) 10 грудня 2019 р.

«У Ржепориє (район Праги – ред) уночі горів дерев'яний музей під відкритим небом. З пожежею боролися професійні та добровольчі пожежники. Полум'я охопило в цілому три дерев’яні будівлі», - повідомляє служба.

Пожежа, яка, за попередньою оцінкою, була викликана недбалістю, виникла незадовго до 2 години ночі. Площа пожежі становила 70 квадратних метрів. Збитки оцінюються в 3 млн крон.

Музей під відкритим небом «Єпори» розповідає про життя у XIV столітті. У цьому музей у 2003 році хтось навмисно підпалив будинок, тоді вогонь знищив кузні, комору, гончарний та селянський маєток, а також кілька тварин; це завдало шкоди приблизно на 5 млн крон. Через рік згорів будинок охорони комплексу через поганую ізоляцією утеплювача.

За інформацією ЗМІ, музей наразі закритий для публіки через зйомки фільмів.

Фото: пожежна охорона Праги.