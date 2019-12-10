На місці пожежі в Одесі тривають пошуково-рятувальні роботи

В Одесі продовжуються пошуково-рятувальні роботи та роботи з підготовки до демонтажу аварійних елементів конструкцій.

Про це повідомляє ДСНС України.

“Станом на 7 год. 10 грудня відкритого вогню не спостерігається. Продовжуються пошуково-рятувальні роботи та роботи з підготовки до демонтажу аварійних елементів конструкцій будівлі. В ході проведення пошукових робіт виявлено тіла 10 загиблих осіб (тіла 6 осіб не ідентифіковано). Всього внаслідок пожежі загинуло 12 осіб, постраждало 30 осіб, в лікувальних закладах залишається 9 осіб. До ліквідації наслідків пожежі залучено 250 чоловік та 34 одиниці техніки, з них від ДСНС 96 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки. На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації та оперативна група ГУ ДСНС України в Одеській області”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 4 грудня о 10 год. 12 хв. у м. Одесі на третьому поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв. 4 грудня пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв.м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.

Фото: ДСНС