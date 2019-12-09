Німецькі "росіяни" закликали Меркель не піддаватися на енергетичний шантаж РФ

Громадяни Німеччини - вихідці з країн колишнього СРСР закликають владу не укладати домовленостей із Москвою, які заохочуватимуть агресора.

Про це йдеться у відкритому листі-петиції до канцлера ФРН Ангели Меркель, оприлюдненому у мережі напередодні саміту "нормандської четвірки".

Ініціатором петиції, відкритої для підписання всіма небайдужими, став Володимир Папков, підприємець, продюсер і громадський діяч.

"Жодних угод, спрямованих на укріплення впливу Росії в Європі ні через збільшення постачань газу, ані через використання російських "миротворців" у зоні Донбасу не має бути укладено. Годі заохочувати агресора нашим мовчанням та байдужістю до його злочинів!" - зазначається у зверненні.

Його автор підкреслює, що вже кілька поколінь європейців живуть без війни, ведуть спокійне життя.

"Але війна проти європейців, яку розпочала російська влада, вже точиться. І вона не обмежується погрозами російських лідерів, які охоче транслюються їх телеканалами", - наголошується у листі.

За словами автора листа, російська влада коїть злочини не лише у Сирії та на Донбасі, а й на вулицях європейських міст. Тож європейцям вже на часі припинити піддаватися на погрози та енергетичний шантаж з боку Кремля.

"Ми не закликаємо до насильства, але ні про який пріоритет економічного зиску у відносинах із сучасною Росією не може бути й мови, пані Меркель! Навпаки: ми, європейці, готові затягнути паски, обмежити тимчасово своє енергоспоживання, ми вимагаємо від вас твердих та рішучих дій в ім'я вільного майбутнього наших дітей", - наголошується у петиції.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі пройде «нормандський саміт» за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.